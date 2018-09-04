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صورة .. عاصفة تضرب “إيكيا” بعد “فضيحة مقززة”

صورة .. عاصفة تضرب “إيكيا” بعد “فضيحة مقززة”
http://almnatiq.net/?p=626979
المناطق - وكالات

بعد واقعة قد تضر باسم الشركة العملاقة، أصدرت “إيكيا” اعتذارا لعميل في مدينة حيدر أباد الهندية، على خلفية “فضيحة مقززة” انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العميل إنه عثر على دودة في طعامه بالمتجر، ونشر صورة لذلك على “تويتر”.

ويأتي الاعتذار بعد أقل من شهر، من افتتاح شركة الأثاث السويدية الشهيرة أول متجر لها في الهند.

ونشر عبيد محمد الصورة على “تويتر”، الجمعة، وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسؤولي هيئة سلامة الأغذية فتشوا متجر الشركة.

وذكرت صحيفة “هندوستان تايمز” أن مسؤولي الهيئة في مدينة حيدر أباد فحصوا متجر “إيكيا”، وصادروا عينات من الطعام.

وأضافت أن “خلال التفتيش تحدد أن المتجر لم يكن ملتزما بقواعد فصل المخلفات”، وفرض عليه غرامة قدرها 15 ألف روبية (نحو 211 دولار).

وقالت متحدثة باسم “إيكيا”: “نحقق في المسألة في الوقت الراهن لنفهم كيف حدث ذلك، واتخاذ إجراء على الفور”.

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