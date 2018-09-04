لحملة الدبلوم .. وظائف شاغرة في شركة أسواق التميمي

أعلنت جمعية أعمال للتنمية الأسرية بالتعاون مع شركة أسواق التميمي بالرياض عن توفر وظائف (للرجال) عبر برنامج إجادة (تدريب منتهي بالتوظيف).
وجاءت الوظائف على النحو التالي:
– محاسب سوق (Accountant)
المتطلبات: دبلوم محاسبة وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة مع مستوى لغة إنجليزية (جيد جداً).
الراتب: 5600 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.
– محاسب زبائن (كاشير)
المتطلبات: متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.
الراتب: 4662 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.
– مصفف خضار
المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.
الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.
– منسق أسعار
المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.
الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.
– محضر قهوة
المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة مع خبرة في إعداد القهوة.
الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.
– حارس أمن
المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.
الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة النموذج على الرابط في موعد أقصاه غداً الثلاثاء الموافق 1439/12/24هـ.
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