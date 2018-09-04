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لحملة الدبلوم .. وظائف شاغرة في شركة أسواق التميمي

لحملة الدبلوم .. وظائف شاغرة في شركة أسواق التميمي
http://almnatiq.net/?p=626988
المناطق - الرياض

أعلنت جمعية أعمال للتنمية الأسرية بالتعاون مع شركة أسواق التميمي بالرياض عن توفر وظائف (للرجال) عبر برنامج إجادة (تدريب منتهي بالتوظيف).

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– محاسب سوق (Accountant)
المتطلبات: دبلوم محاسبة وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة مع مستوى لغة إنجليزية (جيد جداً).
الراتب: 5600 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

– محاسب زبائن (كاشير)
المتطلبات: متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.
الراتب: 4662 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

– مصفف خضار
المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.
الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

– منسق أسعار
المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.
الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

– محضر قهوة
المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة مع خبرة في إعداد القهوة.
الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

– حارس أمن
المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.
الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة النموذج على الرابط في موعد أقصاه غداً الثلاثاء الموافق 1439/12/24هـ.

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