لحملة الدبلوم .. وظائف شاغرة في شركة أسواق التميمي

المناطق - الرياض

أعلنت جمعية أعمال للتنمية الأسرية بالتعاون مع شركة أسواق التميمي بالرياض عن توفر وظائف (للرجال) عبر برنامج إجادة (تدريب منتهي بالتوظيف).

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– محاسب سوق (Accountant)

المتطلبات: دبلوم محاسبة وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة مع مستوى لغة إنجليزية (جيد جداً).

الراتب: 5600 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

– محاسب زبائن (كاشير)

المتطلبات: متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.

الراتب: 4662 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

– مصفف خضار

المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.

الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

– منسق أسعار

المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.

الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

– محضر قهوة

المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة مع خبرة في إعداد القهوة.

الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

– حارس أمن

المتطلبات: ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وأن يكون العمر بين 18 سنة و 33 سنة.

الراتب: 4350 ريال مع حوافز شهرية وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة النموذج على الرابط في موعد أقصاه غداً الثلاثاء الموافق 1439/12/24هـ.