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حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في تبوك والمدينة والباحة

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في تبوك والمدينة والباحة
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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك فيما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 40 – 15 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 35 -10 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12- 32 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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