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البيئة: مشروع للكشف عن متبقيات المبيدات بالمنتجات الزراعية

البيئة: مشروع للكشف عن متبقيات المبيدات بالمنتجات الزراعية
http://almnatiq.net/?p=627007
المناطق_الرياض

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، بتنفيذ مشروع “الكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية وذلك بسوق الخضار بالعزيزية بـمنطقة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن الكشف مستمر لمدة ثمانية أيام، ويتم بواسطة فنيين مختصين بسحب العينات وتجهيزها لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، حيث سيتم سحب عدد ٤٠٠ عينة فقط بواقع ٥٠ عينة يوميا من أصل عدد ٢٠٠٠ عينة.

وأشارت أن المشروع يشمل جميع أسواق بقية مناطق المملكة حيث تم تخصيص عدد من الأيام بحسب عدد العينات لكل منطقة بشكل تتابعي بدء من منطقة الرياض.

يذكر أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتنفيذ هذا المشروع، بهدف التأكد من خلو المنتجات الزراعية من متبقيات المبيدات، وبناء قدرات كوادر الوزارة وتطويرها.

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