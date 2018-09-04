التقرير الطبي يبعد البريك من معسكر الأخضر وبيتزي يستدعي سلطان الغنام وحارس الباطن

استبعد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خوان انطونيو بيتزي المدافع محمد البريك من معسكر المنتخب المقام حاليًا في مدينة الرياض، والذي يأتي ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019 التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء استبعاد البريك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب والذي بيّن عدم تعافي اللاعب من الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه الماضية وعليه صعوبة جاهزيته خلال المعسكر الحالي للمنتخب.

في المقابل استدعى خوان بيتزي مدافع نادي النصر سلطان الغنام، وحارس مرمى نادي الباطن محمد الربيعي للمشاركة في المعسكر الحالي في العاصمة الرياض.