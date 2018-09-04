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تفاصيل البحث عن شاب تحرش شاب بفتاة بـ”الباحة”!

تفاصيل البحث عن شاب تحرش شاب بفتاة بـ”الباحة”!
http://almnatiq.net/?p=627016
المناطق_الباحة

تلاحق الجهات الأمنية في الباحة، شابًا تحرش بفتاة في السادسة عشرة من عمرها بوضع يده على مواضع في جسمها خلال تجولها في أحد المحلات التجارية الكبرى.
فيما نجحت الفتاة في الإمساك بيده وطلب النجدة من المتواجدين في المحل، ما اضطره إلى دفعها بقوة والخلاص من قبضتها وهرب تاركًا وراءه سيارته وصورته التي وثقتها كاميرات المراقبة، بحسب “عكاظ”.
وبحسب مصدر أمني قامت الجهات الأمنية بسحب سيارته إلى الحجز، فيما تم التعرف على بياناته من خلال رقم لوحة السيارة والصور الموثقة لشخصيته وتجري ملاحقته.

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