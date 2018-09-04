“الصحة” تتوعد مرتكبي هذه المخالفة في المستشفيات الخاصة!

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حددت وزارة الصحة 14 يومًا للمراجعة المجانية بعد الكشف، وتوعدت المخالفين بالعقوبات المنصوص عليها في النظام.

عدم التزام

وبين مسح ميداني على عشرة مستشفيات خاصة بجدة عدم التزام أي منها بتطبيق المدة المحددة، وتتفاوت المراجعة من مستشفى لآخر، وتعد الزيارة الثانية كشفا جديدًا، فيما تمنح بعض المستشفيات المراجع زيارتين فقط مجانيتين بعد إجراء العمليات الجراحية.

اللائحة الجديدة

وأوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة حول تفاوت أيام المراجعة المجانية في المستشفيات الخاصة، أن المدة قدرها 14 يومًا حسب اللائحة الجديدة للحالة المشخصة نفسها، من نظام المؤسسات الصحية الخاصة في مادته السابعة الفقرة الرابعة، وفي حال مخالفة ذلك يتم الإبلاغ عن طريق مركز الاتصال 937،