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أمانة القصيم تزيل أكثر من 19 مليون متر مربع من التعديات على أراضي حكومية

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أمانة القصيم تزيل أكثر من 19 مليون متر مربع من التعديات على أراضي حكومية

أمانة القصيم تزيل أكثر من 19 مليون متر مربع من التعديات على أراضي حكومية
http://almnatiq.net/?p=627030
المناطق_بريدة

أزالت أمانة وبلديات منطقة القصيم أكثر من 19 مليون متر مربع من التعديات على أراضي حكومية متفرقة في مدن ومحافظات منطقة القصيم وذلك خلال أربعة الأشهر الماضية بمشاركة الجهات الأمنية ، و أوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن ذلك يأتي ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تعمل عليها أمانة منطقة القصيم لحماية الأراضي الحكومية من التعديات وإحكام السيطرة عليها وإبقائها للصالح العام.
هذا وتشمل أعمال الرقابة على الأراضي تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ، و استكمال أعمال الرفع المساحي وأعمال الربط الإلكتروني للمواقع التي تم إزالها التعديات عنها لمتابعة عدم تعرضها لتعديات مستقبلاً، وتدعو أمانة منطقة القصيم عموم المواطنين في حال رصد حالة تعدي على أراضي حكومية الإبلاغ بالاتصال على الرقم 940

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