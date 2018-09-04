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ريال إيران يسجل مستوى قياسيا منخفضا عند 128 ألفا للدولار

ريال إيران يسجل مستوى قياسيا منخفضا عند 128 ألفا للدولار
http://almnatiq.net/?p=627050
المناطق_رويترز

سجل الريال الإيراني مستوى قياسيا منخفضا أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية يوم الاثنين، وسط تدهور الوضع الاقتصادي وإعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران.

وقال موقع بونباست.كوم (‭‭‭Bonbast.com‬‬‬) المتخصص في أسعار الصرف، والذي يتتبع السوق غير الرسمية، إنه جرى عرض الدولار بسعر يصل إلى 128 ألف ريال.

وشهدت العملة تقلبات لأشهر بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط وسلع أخرى نتيجة لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015 وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

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