أسبوع تعريفي للطلاب المستجدين بجامعة الملك خالد

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حرصا من جامعة الملك خالد , وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد انطلقت فعاليات برنامج الاسبوع التعريفي للطلاب المستجدين , والذي يأتي بتنظيم من عمادة شؤون الطلاب , وبالشراكة مع عمادة القبول والتسجيل , وعمادة التعلم الالكتروني , والادارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة.

ويهدف برنامج الاسبوع التعريفي للطلاب المستجدين إلى استقبال الطلاب المستجدين , ومساعدتهم وإرشادهم في تجاوز ومواجهة كافة العقبات والصعوبات والمعوقات ، وتعريفهم بأنظمة وخدمات ومرافق وبيئة الجامعة , وأيضا مساندتهم وإرشادهم بما يحقق لهم النجاح والتميز في الحياة الجامعية.

يشار إلى أن البرنامج اشتمل على معارض رئيسية وأخرى فرعية ليسهل على الطالب المستجد الحصول على المعلومة , وتقديم كروكي مفصل لكافة مداخل وقاعات ومعامل الجامعة , وتوزيع بروشورات ومنشورات لكل جهة من جهات الجامعة كالأنشطة الطلابية والتوجيه والإرشاد , وخدمات صندوق الطلاب , وكذلك الإسكان الجامعي , والقبول والتسجيل , والتعلم الإلكتروني , وتقديم ورش تدريبية تتكرر يومياً لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الطلاب المستجدين .