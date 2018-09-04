أمير الباحة يستقبل المسؤولين والمحافظين والمشايخ والمواطنين ويطلب نصائحهم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري ، أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل وجمع من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه بعد تمتعه بإجازته السنوية .

وقد بدأ اللقاء بالقران الكريم ثم كلمة الأهالي والتي ألقاها الاستاذ عبدالناصر الكرت حيث نقل فيها تهاني أهالي المنطقة للقيادة الرشيدة ودورها في النقلة النوعية في الخدمات المقدمة لمنطقة الباحة ومواطنيها كما نقل التهنئة لسموه بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام .

ثم ألقى عضو مجلس شباب المنطقة الاستاذ خالد الشهري كلمة نقل فيها تحيات شباب وشابات منطقة الباحة وشكرهم لسموه الكريم على الدعم والاهتمام الذي يقدمه سموه لقطاع الشباب بالمنطقة منوها بالنجاح الكبير الذي حققته منطقة الباحة من خلال فعاليات صيف المنطقة المتنوعة والمقدمة لجميع شرائح المجتمع .

بعد ذلك تحدث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود مؤكدا أهمية تكاتف المجتمع وتقديم النقد البناء والهادف موضحا سموه بان منطقة الباحة تُقْدِم على تنفيذ خطة تطويرية يشرف عليها شخصيا . وقد أضاف سموه في كلمته “لقد حُمّلت من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين بنقل تحيته لجميع أهالي منطقة الباحة ، ونحن بدورنا ننقل تهانينا نيابة عن جميع الأهالي بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو وزير الداخلية وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه ، ونبارك لهم خدمة حجاج بيت الله على اكمل وجه” وأضاف سموه في كلمته : “لم نتواجد في هذه المنطقة الا لخدمتكم ومكتبي مفتوح لأي مواطن نلتمس منه النقد الذي يهدف الى تقديم فكرة او رأي تساعدنا على تقديم الخدمة الافضل لمنطقتنا ، ويسرني ان ابلغكم اننا نعمل بشكل متواصل على تنفيذ استراتيجية تطويرية أعدكم بأنها سترى النور قريبا وستلمسون نتائجها على ارض الواقع” .

حضر الاستقبال رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة ، ومعالي مدير جامعة الباحة ، وسعادة وكيل إمارة منطقة الباحة ، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة ، وقادة القطاعات المدنية والعسكرية بالمنطقة ، ومشائخ القبائل وجمع من المواطنين .