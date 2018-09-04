محمد آل الشيخ: راية التأسلم السياسي سقطت ولن تقوم ثانية.. وهذه علاقة تركيا وقطر بسقوط الصحوة!

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قال الكاتب محمد آل الشيخ كنت على يقين أن ظاهرة الصحوة كما يسمونها أصحابها، أو بلغة أدق (ظاهرة التأسلم السياسي) ستنتهي وتتلاشى. لكن، ولكي أكون صادقًا، لم أكن أعتقد في الماضي أنها بهذا القدر من الهشاشة، بشكل جعلها في مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات تنتهي بهذه السرعة، غير المسبوقة في تاريخ الظواهر الاجتماعية. والسؤال الذي يطرحه السياق: لماذا؟ ..

عدة تفسيرات

وتابع هناك عدة تفسيرات أو هي ترجيحات لقيام وسقوط ظاهرة التأسلم السياسي، غير أن أهمها في رأيي قيام حركة الخميني في إيران، الذي استطاع بسرعة وبشعبية كاسحة أن يسقط شاه إيران، ويضطره إلى المغادرة والموت في المنفى. لذلك حاول المتأسلمون السنة أن يطبقوا الفكرة ذاتها (الولي الفقيه) ولكن بشكل سني.

الأسباب الجوهرية

وأضاف في مقال منشور له بصحيفة الجزيرة بعنوان ” عن قطر وتركيا وظاهرة التأسلم السياسي” وأنا أرى أن فشل ثورة الخميني المتأسلمة، وعدم قدرتها على بناء دولة معاصرة تلبي طموحات الإيرانيين، هو واحد من أهم الأسباب الجوهرية التي مهدت، وبقوة إلى انكشاف التأسلم السياسي برمته، سواء كان الشق الشيعي أو الشق السني منه؛ ولا يعني أنه السبب الوحيد، لكنه فيما أراه السبب الأهم على الإطلاق ضمن أسباب أخرى أقل أهمية؛ ولا تلتفت إلى من يقول إن فشل الشيعة لا يعني بالضرورة فشل السنة، لأن بينهما من التمايز واالاختلافات، ما يجعل من يقارن هذا بذاك، مثل من يقارن برتقالة بتفاحة؛ إلا أنني أرى أن التأسلم من حيث كونه ينطلق من منطلقات دينية، ويسعى إلى إنشاء مرجعيات كهنوتية سياسية، يجعلهما عند التحليل وجهين لعملة واحدة، كذلك أعتقد أن فشل الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا في القرون الوسطى، هو بشكل أو بآخر يمكن أن يقودنا إلى القول بأن ظاهرة الصحوة ستنتهي حتما.

متطلبات العصر

وقال الكاتب صحيح أن ظاهرة التأسلم السياسي ما زال لها داعمون وجيوب في الداخل والخارج، إلا أن هؤلاء الداعمين يعانون من شعور يكتنفهم مؤداه أن راية التأسلم السياسي قد سقطت ولن تقوم ثانية حتى ولو لم يعترفوا علنا بذلك، لأنها لا يمكن أن تتماهى مع متطلبات العصر وروحه، ولا مع ما يريده الإنسان المعاصر، بغض النظر عن دينه أو مذهبه. أما داعموها في الخارج، وهم حصرًا قطر وتركيا، فتلك الدولتان تمران بأزمات سياسية، عصفت بهما فيما بعد سقوط ما سموه الربيع العربي؛ فقطر دولة تشلها المقاطعة العربية، ويهمشها ليس دول المقاطعة فحسب، وإنما العالم كله.

الورطة السياسية

وأوضح “آل الشيخ” أما تركيا أردوغان فتدهور اقصادها وتدهور سعر الليرة التركية إلى مستويات دونية قياسية، الأمر الذي يجسد الورطة السياسية والاقتصادية التي وضع أردوغان تركيا فيها. والسؤال الذي يطرحه السياق هنا هو: هل ضمور تركيا ودويلة قطر كان هو سبب سقوط الصحوة؟.. أو أن سقوط الصحوة واضمحلالها أدى إلى انكماش قدرة هاتين الدولتين وتراجعهما إلى الصفوف الخلفية؟.. بلغة أخرى، هل انكماش هاتين الدولتين على الساحة الدولية كان السبب أم هو النتيجة المنطقية؟

البحث يطول

واختتم مقاله قائلا البحث هنا يطول، غير أنني أرجح من وجهة نظر شخصية، أن الصحوة من حين انطلاقها وليس الآن كانت ظاهرة طارئة، لا يمكن لأسباب موضوعية وواقعية أن تستمر، وهذا ما حصل، ونعايشه الآن.