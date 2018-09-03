“بلدي عسير” ينظم اجتماعه العاشر بالمواطنين الأحد المقبل

المناطق_عسير

دعا المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير أهالي مدينة أبها وضواحيها إلى حضور اللقاء العاشر بالمواطنين والذي سيعقد مساء الأحد 29 ذوالحجة الجاري على مسرح أمانة منطقة عسير.

وأشار رئيس المجلس اللواء متقاعد محمد بن سعيد آل بريق بأن اللقاء سيعقد بحضور جميع أعضاء المجلس وعدد من مسؤولي امانة منطقة عسير، وسيتم خلاله إطلاع أهالي مدينة أبها وضواحيها على العديد من الأعمال التي قام عليها المجلس خلال الفترة الماضية.

وأشار “آل بريق” إلى أن الدعوة عامة لجميع الأهالي والمهتمين، ورحب بأي مقترحات تدفع بعجلة العمل البلدي بشكل أفضل.