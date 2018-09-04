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مصرع وإصابة 400 من عناصر الميليشيا الانقلابية في معارك ضارية بمران

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مصرع وإصابة 400 من عناصر الميليشيا الانقلابية في معارك ضارية بمران

مصرع وإصابة 400 من عناصر الميليشيا الانقلابية في معارك ضارية بمران
http://almnatiq.net/?p=627078
المناطق_وكالات

قتل وأصيب نحو 400 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال اليومين الماضيين في مواجهات ضارية مع قوات الجيش الوطني اليمني تعد هي الأعنف منذ انطلاق عملية قطع رأس الأفعى في جبهة مران جنوبي غرب محافظة صعدة شمالي اليمن.
وأوضح مصدر عسكري في اللواء الثالث عروبة في تصريح له أن الميليشيا الانقلابية حاولت خلال اليومين الماضيين شن هجمات لاستعادة مواقع استراتيجية كانت قد خسرتها خلال معارك سابقة مع الجيش اليمني.
وأكد أن قوات اللواء الثالث عروبة أفشلت وبإسناد من مقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية كل تلك الهجمات التي حشدت لها الميليشيا من عناصرها في مناطق رازح ومران وغافرة بالإضافة إلى مقاتلين من ذمار وبني مطر وكبدتها نحو 400 قتيل وجريح.
وبين المصدر أن من بين قتلى الميليشيا قيادات ميدانية أبرزهم المدعو أحمد إسماعيل سفيان قائد ما يسمى كتيبة بدر، والمدعو علي محمد شيخ قائد ما تسمى كتيبة مران.
وأشار إلى أن عددًا من الخبراء الإيرانيين واللبنانيين لقوا مصرعهم خلال تلك المعارك وتم نقل جثثهم مع جثث قيادات الميليشيا إلى مستشفى شعارة في منطقة النظير بمديرية رازح بعد اخلائه من المرضى ووضع حراسة خاصة عليه.
ولفت إلى أن مقاتلات التحالف العربي دمرت أربعة أطقم تابعة للميليشيا كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في الجبهة ذاتها

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