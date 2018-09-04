مدير “جامعة القصيم” جاهزية الجامعة لاستقبال أكثر من 71 ألف طالب وطالبة

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أكد معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، أن الجامعة تعد العدة لاستقبال العام الدراسي الجديد منذ نهاية العام الماضي، وذلك من خلال اللجان والإدارات المعنية ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة، والتي تعمل على تهيئة جميع مرافق الجامعة وإعدادها لأن تكون جاهزة لبدء العام الجديد بِكُل جد واجتهاد.

وأوضح “الداود” خلال لقائه في برنامج صباح السعودية يوم أمس على القناة السعودية أنه قد تم استلام عدد من المشروعات والمرافق وتم بدء الاستفادة منها منذ يوم أمس، تضمنت قاعات دراسية ومرافق مختلفة ومختبرات وغيرها من الأماكن التي يحتاجها الطالب والطالبة بالجامعة، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية بدأت يوم أمس الأحد وفق ما خُطط له، بعد أن سجل الطلاب جداولهم الدراسية إلكترونياً بِكل يسر وسهولة.

وبيّن “الداود” أن الطلاب والطالبات المستجدين يقرأون الكثير من المعلومات عن الجامعة والإرشادات والالتزامات وحقوق الطالب وما له وما عليه، ويأتي التقديم بناءً على المعدل الموزون للطالب والطالبة، منوهًا إلى أن عمادة القبول والتسجيل سوف تُنظم خلال هذا الأسبوع لقاءً يجمع بين الطلاب المستجدين ومدير الجامعة ووكلائها، والعمداء، لإيضاح الكثير من الأمور التي يجب أن يعرفها ويعيها الطالب مع بداية دخوله للجامعة، والرد على استفسارات وأسئلة الطلاب في ذلك اللقاء الأبوي مع منسوبي الجامعة.

وعبر “الداود” عن حرص الجامعة على عقد مثل هذه اللقاءات مع الطلبة المستجدين لما لمسه منذ سنوات من إيجابيات وفوائد يجنيها الطلاب من ذلك اللقاء، حيث يقوم قسم الإرشاد بعمادة القبول والتسجيل بإرشاد الطلاب والرد على أسئلتهم، وتوزيع أسئلة الطلاب في كل كلية على الأساتذة المختصين للإجابة عليها وإرشادهم وتوجيههم، كما عبر عن تمنياته بأن يستفيد جميع الطلاب والطالبات من معرفة كل ما يتعلق بدراستهم والحذف والإضافة أو الاعتذار ونسبة الغياب وغيرها، حتى لا يقعون في بعض الأخطاء بسبب عدم معرفتهم بتلك الأنظمة.

وأضاف “الداود” أن جامعة القصيم تُعد من أكبر الجامعات السعودية من حيث عدد الكليات البالغ 38 كلية، تضم أكثر من 71 ألف طالب وطالبة، يدرسون في مختلف التخصصات العلمية والإدارية والطبية والشرعية المتنوعة، ويقوم على شؤونهم وتعليمهم وإدارتهم أكثر من 8000 عضو هيئة تدريس وإداري، في مناطق مُتفرقة بمنطقة القصيم في 12 محافظة، كما أن بها قرابة 72 برنامج من برامج الدراسات العليا.

وأشار إلى أن الجامعة تحظى بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبمتابعة مُستمرة من سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه، ومعالي وزير التعليم، الذين يحرصون دائماً أن تسير الأمور بالشكل الصحيح وفق ما خُطط له، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبنائنا وبناتنا، في العام الدراسي وأن يحققوا ما يسعون إليه خدمة للوطن ورفعة للمملكة، التي يجب أن نقدم كل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن الشامخ، كما بارك لأبنائه من الطلاب والطالبات بمناسبة بدء هذا العام الدراسي الجديد متمنيًا أن يكون عام جد واجتهاد وتفوق