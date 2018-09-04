وظائف تقنية وإدارية وقيادية شاغرة في موبايلي

أعلنت شركة موبايلي عن توفر وظائف إدارية وتقنية وقيادية في مقرها الرئيسي بالرياض. وقالت أن الوظائف المطلوبة هي:
أخصائي الخدمات المالية المتنقلة – بكالوريوس (إدارة أعمال، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة 5 سنوات.
مدير الحوكمة والمشاريع العملاقة – بكالوريوس (إدارة أعمال، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
أخصائي الخدمات الرقمية – بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
رئيس القنوات الرقمية – القنوات المدفوعة – بكالوريوس (تسويق، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
رئيس الخدمات المالية المتنقلة – بكالوريوس (إدارة أعمال، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
أخصائي خدمات التجوال – بكالوريوس (تسويق، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
أخصائي مقترحات تحسين خدمات البيانات – بكالوريوس (تسويق، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
مدير برنامج التحول التسويقي – بكالوريوس (إدارة أعمال، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
أخصائي تسعير – بكالوريوس (إدارة أعمال، محاسبة، مالية، اقتصاد) أو ما يعادلهم مع خبرة 5 سنوات.
رئيس تحليل البيانات الضخمة – ماجستير في أحد التخصصات الكمية (هندسة علوم الحاسب، الرياضيات التطبيقية، الإحصاء) أو ما يعادلهم مع خبرة 7 سنوات.
أخصائي العمليات الأساسية للجوال – بكالوريوس (هندسة اتصالات) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
أخصائي توحيد التقارير المالية – بكالوريوس (محاسبة، مالية) حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.
وللتقديم من خلال الرابط التالي :
https://careers.mobily.com.sa/en/job-search-results/
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