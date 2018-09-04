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أمير الجوف يستقبل المواطنين وأعيان المنطقة بمركز صوير

أمير الجوف يستقبل المواطنين وأعيان المنطقة بمركز صوير
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المناطق_عبدالعزيز الحموان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم بصالة الاستقبال في قصر ليلة عمر بمركز صوير جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل والأعيان الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين.

  كما استقبل سمو أمير الجوف قادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكلاء الإمارة والمسؤولين ورؤساء المراكز.

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