مواطنون ينظمون مظاهرة حب للمملكة.. وهاشتاق #للملك_سلمان_سمعا_وطاعة يتصدر

مواطنون ينظمون مظاهرة حب للمملكة.. وهاشتاق #للملك_سلمان_سمعا_وطاعة يتصدر

أبرز المواد
100 قتيل بغارات على مواقع الحوثيين في الحديدة

100 قتيل بغارات على مواقع الحوثيين في الحديدة

أبرز المواد
الأعنف منذ ربع قرن.. “جيبي” إعصار قوي يروع اليابان

الأعنف منذ ربع قرن.. “جيبي” إعصار قوي يروع اليابان

أبرز المواد
مقتل قيادات حوثية وخبراء إيرانيين ولبنانيين في صعدة

مقتل قيادات حوثية وخبراء إيرانيين ولبنانيين في صعدة

أبرز المواد

وصول أكثر من 383 ألف حاج للمدينة المنورة

وصول أكثر من 383 ألف حاج للمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=627090
المناطق_المدينة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس 383,237 حاجاً, وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 33,901 حاج قدموا للمدينة المنورة أمس عبر 793 حافلة, في حين سجّل وصول 10 مركبات أخرى تقلّ 371 حاجاً, فيما غادر المدينة المنورة أمس 31,761 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم, فيما بلغت نسبة إشغال الإسكان 46%.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 161,959حاجاً, مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ الذي بلغ 193,245 حاجاً.

روابط ذات صلة

مواطنون ينظمون مظاهرة حب للمملكة.. وهاشتاق #للملك_سلمان_سمعا_وطاعة يتصدر

مواطنون ينظمون مظاهرة حب للمملكة.. وهاشتاق #للملك_سلمان_سمعا_وطاعة يتصدر
100 قتيل بغارات على مواقع الحوثيين في الحديدة

100 قتيل بغارات على مواقع الحوثيين في الحديدة
الأعنف منذ ربع قرن.. “جيبي” إعصار قوي يروع اليابان

الأعنف منذ ربع قرن.. “جيبي” إعصار قوي يروع اليابان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*