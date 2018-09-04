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مغادرة أكثر من 800 ألف حاج إلى بلدانهم

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أصدرت قيادة قوات الجوازات للحج بالمديرية العامة للجوازات، إحصائية عن عدد الحجاج الذين غادروا المملكة حتى نهاية يوم أمس، والبالغ عددهم 800.385 حاجاً.
وأشارت الإحصائية إلى أن 710.583 حاجاً غادروا المملكة جواً، في حين كان عدد الحجاج المغادرين عن طريق البر 76.732 حاجاً، وعن طريق البحر غادر المملكة 13.070 حاجاً.

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