100 قتيل بغارات على مواقع الحوثيين في الحديدة

100 قتيل بغارات على مواقع الحوثيين في الحديدة

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100 قتيل بغارات على مواقع الحوثيين في الحديدة

100 قتيل بغارات على مواقع الحوثيين في الحديدة
http://almnatiq.net/?p=627116
المناطق - وكالات

قتل أكثر من 100 مسلح من ميليشيات الحوثي الإيرانية في سلسلة غارات نفذتها طائرات التحالف العربي على مواقع للمتمردين في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن طائرات التحالف نفذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو 18 غارة جوية استهدف معاقل الحوثيين في الساحل الغربي، وأدت إلى إيقاع هذا العدد من القتلى في صفوف المتمردين.

وشملت الغارات مواقع وتجمعات للمتمردين في مناطق متفرقة بمدينة الحديدة، من بينها الكلية البحرية، التي قتل فيها ما لا يقل عن 72 مسلحا حوثيا، بحسب المصادر الميدانية.

وتزامنت الغارات التي شنتها طائرات التحالف العربي مع تبادل للقصف في محيط مطار الحديدة، في وقت تجددت المواجهات بين الميليشيات الانقلابية وقوات دعم الشرعية في مدينة الدريهمي جنوبي المدينة.

وفي تطور آخر، قتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل من جراء سقوط قذيفة أطلقها مسلحو الحوثي على منطقة سكنية في محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية إن قذيفة هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية قد أصابت منزلا في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في الحديدة، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة زوجها وطفلتيهما.

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