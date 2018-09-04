مواطنون ينظمون مظاهرة حب للمملكة.. وهاشتاق #للملك_سلمان_سمعا_وطاعة يتصدر

المناطق - الرياض

لوحة جميلة رسمها أبناء المملكة، لإظهار الحب والطاعة لقيادة المملكة ولا سيما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله.

حب لم يقتصر على أرض الواقع فقط، وإنما تسلل إلى الواقع الافتراضي أيضا، الذي جعل المواطنون منه ساحة لمعركة الوطن للتأكيد على الدعم والتأييد للقيادة في كل خطوة تخطوها باتجاه المستقبل.

وعبر عشرات الآلاف من التغريدات حمل السعوديون على أعناقهم، ولاء للمملكة ولقيادتها وضعوه في لوحة تذكارية تحمل مسمى “قائمة الأكتر تداول على تويتر”.

وبهاشتاق #للملك_سلمان_سمعا_وطاعة، نثر السعوديون محبتهم على أبواب مليكهم، مرديين شعارات الود والمحبة.

وتصدر الهاشتاق قائمة التداول على تويتر، من كثرة تفاعل المواطنين، حيث كتب أحدهم، الدين ثم الوطن ثم المليك”، نحن علي المنهج القويم منهج اهل السنه والجماعة واهل دين وعقيدة ثابتة، ولك بيعة في رقابنا في المنشط والمكره، والسمع والطاعة واجب شرعي فيما يحبه الله ويرضاه .

وردد آخر أبيات شعرية جاء فيها: “انت ملك من قبل لاتصبح ملك، وانت الذي تامر وشعبك قدهاـ الدار دارك والوطن كلها لك، وأفعالك تحير شعوب تعدها، ياسيدي من آخرك لين أولك، نرفع قصايدنا حياة ونردها”.

وقالت أخرى، “تحية للقائد المقدام، معطره بالعزم والحزم”.