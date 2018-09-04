منع بيع 5 أصناف بمقاصف مدارس عسير

المناطق - أبها

وجه مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقاصف المدارس ، وتنفيذ جولات رقابية للتأكد من تنفيذ تلك الاشتراطات ، إضافة إلى التقيد بأسعار الأصناف وأن تكون بسعر السوق أو أقل .

وأصدرت إدارة الشؤون الصحية المدرسية قائمة بمنع بيع خمسة أصناف غذائية تشمل : الحلوى بأنواعها ، والشوكولاتة ، والعلك ، والمصبرات ، والمسليات الخاوية “ذات القيمة الغذائية المنخفضة” بجميع أنواعها بما في ذلك “الشيبس” ، و “الفش فاش ” والمقرمشات” بأنواعها، والمشروبات الغازية ، والطاقة ، إلى جانب منع الطلاب والطالبات من إحضار تلك الأغذية والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير عن 30%، إضافة للحوم والكبدة والطعمية “الفلافل” ، فيما شملت الأغذية المسموح بيعها وتداولها داخل المقصف : عبوات الحليب السائل، والبسكويت ، والمعمول ، والتمر المغلف آليا ، والمكسرات بعبوات صغيرة ومغلفة آليا، والفواكه والخضروات الطازجة والموسمية ، إضافة للشطائر والفطائر، والعصائر والمشروبات الطبيعية والمعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة بها عن 30%، والمشروبات الساخنة، والمياه الصحية .