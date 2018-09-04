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داعياً الطلبة إلى استثمار مهاراتهم : مدير جامعة الجوف يرعى لقاء الطلاب المستجدين

داعياً الطلبة إلى استثمار مهاراتهم : مدير جامعة الجوف يرعى لقاء الطلاب المستجدين
http://almnatiq.net/?p=627195
المناطق - الجوف

رعى معالي مدير جامعة الجوف أ.د / إسماعيل البشري حفل استقبال الطلاب المستجدين الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب صباح اليوم الثلاثاء بالقاعة الرئيسية في المدينة الجامعية.

وانطلق الحفل بجولة معالي المدير وقيادات الجامعة في المنصات الخدمية المصاحبة، حيث استعرضت مجموعة من الإدارات والعمادات المساندة خدماتها المقدمة للطلبة، كما شاركت الأندية الطلابية عبر منصة خاصة، توفر معلومات حول مجمل الفرص التطوعية وغيرها، التي توفرها عمادة شؤون الطلاب من خلال هذه الأندية.

بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل التي قدَّم لها الطالب بكلية الصيدلة عبدالعزيز الصالح، وابتدأت بآيات كريمة، ثم فيلم تعريفي يوضح مكونات المدينة الجامعية من منشآت ومرافق، ثم كلمة الطلاب المستجدين التي ألقاها الطالب حمزة بن أسامة اللاحم، ليعقبه عرض مادة مرئية تبين مجمل الخدمات التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب، ثم كلمة عميد شؤون الطلاب د. هزاع الفويهي، بعد ذلك عُرض فيلم يُبرز مكونات دليل الطالب الجامعي، وحقوقه وواجباته، فيما اختُتم الحفل بكلمةً ألقاها معالي مدير الجامعة كلمةً رحَّب خلالها بالطلاب المستجدين، ودعاهم إلى استكشاف وصقل مهاراتهم وقدراتهم وإمكاناتهم، عبر الانخراط في البرامج والأنشطة اللامنهجية، التي توفرها عمادة شؤون الطلاب.

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