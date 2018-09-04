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الكلية التقنية بتبوك تنظم لقاء توظيفياً لخرجيها

الكلية التقنية بتبوك تنظم لقاء توظيفياً لخرجيها
http://almnatiq.net/?p=627213
المناطق - تبوك
تنظم الكلية التقنية بتبوك غداً لقاء توظيفيا لخرجيها بالتعاون مع عدد من القطاعات العسكرية وذلك على مسرح الكلية ” قاعة متعددة الأغراض “بتبوك “.
وأوضح عميد الكلية المهندس علي بن مرزوق البلوي أن اللقاء يستهدف توظيف خريجي الكلية في جميع التخصصات وفتح آفاق أوسع للتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة بتوفير أكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية لخريجي الكلية في كافة التخصصات التدريبية الموجودة وإدراجهم في سوق العمل داعياً خرّيجي الكلية من الدفعات الحديثة والسابقة من طالبي العمل بالحضور والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة.

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