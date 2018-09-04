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قائد القوات المشتركة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

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قائد القوات المشتركة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

قائد القوات المشتركة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=627225
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة , في وزارة الدفاع اليوم, قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الركن جوزيف فوتل والوفد المرافق له .
وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين .
حضر اللقاء كبار ضباط القوات المشتركة.

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