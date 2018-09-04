استقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة , في وزارة الدفاع اليوم, قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الركن جوزيف فوتل والوفد المرافق له .
وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين .
حضر اللقاء كبار ضباط القوات المشتركة.
قائد القوات المشتركة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
استقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة , في وزارة الدفاع اليوم, قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الركن جوزيف فوتل والوفد المرافق له .
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