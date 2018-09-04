امير الباحة يستقبل معالي مدير الجامعة .. ويؤكد : يجب ان تكون مخرجات الجامعة موجهة لدعم سوق العمل

المناطق - الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين وأعضاء مجلس الجامعة.

وفي بداية اللقاء استعرض الدكتور الحسين أبرز ما تشهده الجامعة من تطورات وإنجازات على مستوى المشروعات، مؤكداً أن جميع مشروعات المدينة الجامعية تسير وفق المخطط له.

كما استمع سموه خلال اللقاء لشرح عن خطط واستراتيجيات الجامعة للفترة المقبلة والاستعدادات للعام الدراسي الجديد ومراحل التسجيل والقبول في كليات وأقسام الجامعة، والبرامج الحديثة التي ستقدمها الجامعة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ مؤكدا ان الجامعة قبلت اكثر من ٥٠٠٠ طالب وطالبة لهذا العام .

وثمن سمو أمير منطقة الباحة الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة الطلاب والطالبات، والخدمات التي تقوم بها الجامعة وتقدمها للمجتمع على مدار العام على ان تكون مخرجات الجامعة موجهة لدعم سوق العمل في المنطقة والمملكة عموما .

من جانبه أعرب معالي مدير الجامعة عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه للجامعة وتشجيعه المستمر ومتابعته الدائمة لكل مايهم ابناءنا الطلاب والطالبات بالجامعة وفروعها في المحافظات .