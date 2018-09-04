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لقاء مفتوح لمستجدي “تحضيرية نجران” في البرنامج التعريفي

لقاء مفتوح لمستجدي “تحضيرية نجران” في البرنامج التعريفي
http://almnatiq.net/?p=627261
المناطق - نجران

واصلت عمادة السنة التحضيرية بجامعة نجران لليوم الثاني فقرات البرنامج التعريفي للطلاب المستجدين الذي ينتهي غداً “الأربعاء”، بمسرح كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات.
وشهد البرنامج لقاءً مفتوحاً للطلاب مع وكيل العمادة الدكتور عبدالله أبو داسر، قدم خلاله عددا من التوجيهات الأكاديمية للطلاب، وأجاب عن أسئلتهم، وحثهم على بذل أقصى جهدهم للتعلم والحصول على أعلى معدل لتحقيق رغبتهم في الالتحاق بالتخصصات المختلفة بالجامعة، كما تم
تعريفهم بالمقررات الدراسية عبر شروحات متنوعة قدمها منسقو العمادة.
وتم خلال اللقاء أيضاً توعية الطلاب بأهمية الإرشاد الأكاديمي وحرص العمادة على استقبال استفسارات طلابها، وحل جميع الإشكالات والمعوقات التي تواجه الطالب طيلة فترة دراسته في السنة التحضيرية، وكذلك طريقة الاختبارات الفصلية والنهائية طوال العام الدراسي، إلى جانب تعريفهم بنظام التعلم الإلكتروني ونظام تسجيل المحاضرات وكيفية الاستفادة منهما.
ويختتم البرنامج فعالياته غداً بتعريف الطلاب بالكليات الصحية، والحاسب الآلي ونظم المعلومات، والعلوم الإدارية، والهندسة، والتخصصات المتاحة في كل كلية.

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