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حريق يخلي ابتدائية التحلية بالجبيل

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حريق يخلي ابتدائية التحلية بالجبيل

حريق يخلي ابتدائية التحلية بالجبيل
http://almnatiq.net/?p=627264
المناطق - الجبيل

أخلت إدارة المدرسة السادسة عشر الابتدائية للبنات بحي إسكان تحلية المياه بالجبيل أمس مبنى المدرسة من الطالبات و المعلمات بعد انتشار دخان كثيف غطى ارجاء المبن من جراء اندلاع حريق محدود في أجهزة التكييف نتجه عنه

وقال المتحدث الاعلامي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص حدث بالأمس انبعاث دخان من مكيف  بأحد الفصول الدراسية بالمدرسة الابتدائية السادسة عشر بمحطات التحلية بالجبيل  فتم اخلاء الطالبات بساحة الاخلاء بنجاح وفق خطط الأخلاء الصحيحة  وتم استدعاء فرقة  الأمن والسلامة بالتحلية والتي باشرت الموقع واوصت حينها باخلاء الطالبات والموظفات وخروجهن من المبنى  لحدوث التماس بالجدار بسبب الماء وقد تابع مكتب التعليم بالجبيل الحادثة  أولا بأول والوضع بحمد الله مطمئن ولا يستدعي للقلق .

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