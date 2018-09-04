“تصفية” تتولى أكبر مساهمة متعثرة في الشرقية ” بن حسن”

المناطق - الدمام

أقامت لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية المنبثقة من الهيئة السعودية للمحامين حلقة نقاش عن احكام التصفية المدنية والتجارية مساء أمس الاثنين بالدمام ، شارك فيها عدد من الخبراء في القضاء والشريعة والانظمة والمحاسبة.

وتناول المتحدثون عدة محاور، حيث ركز الامين العام للجنة المساهمات العقارية تصفية حمزة العساكر على التصفية العقارية فأكد أنهم مختصون بالنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 220 ) وتاريخ 1426/8/22 هـ .

وأشار إلى إدراج أكبر مساهمة عقارية بالشرقية اليهم مؤخراً بعد مضي ١٥ سنة على تعثرها وهي مساهمات عثمان بن حسن المتعثرة لحل اشكالياتها مع بقية المساهمات وضمان حقوق المساهمين فيها.‬

وأوضح الدكتور حمد الرزين عن آلية تصفية الشركات قضائيا ، ثم تحدث المحاسب القانوني صالح النعيم عن تصفية الشركات في الانظمة وعرج على أمثلة واقعية وكيف تم حلها ثم اختتم الورشة عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور سلمان الدخيل بالحديث عن تصفية التركات وأبرز العقبات التي تواجه هذا النوع، وأدار هذه الورشة المتخصصة الدكتور يوسف الجبر رئيس لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية .

واستهل اللقاء بترحيب الأمين العام للهيئة الاستاذ بكر الهبوب بالحضور الذي تجاوز ١٥٠ شخصاً فأوضح أن المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية واعد حيث يضم ٨ محاكم و٦ جامعات تتوزع على ١٠ محافظات و ١٠٧ مركز في مساحة تمتد على ٥٤٠ الف كيلومتر يقطنها ٤ مليون نسمة، وعدد المحامين المرخصين فيها قرابة ٣٥٠ محام و٦٨٠ متدربا.

واهتماما بالمجتمع القانوني في المنطقة أطلقت الهيئة السعودية للمحامين مركز اتصال في محافظتي الأحساء والخبر، حيث وقع الاستاذ عبدالله الفلاج نائب رئيس مجلس الادارة مع كل من كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل بالأحساء وقسم القانون بجامعة الامير محمد بن فهد بمحافظة الخبر تتضمن مجالات تعاون ومراكز التواصل وعيادات قانونية تقدم العون الحقوقي للمستحقين.

وتهدف اللجنة للارتقاء بالأداء المهني القانوني في المملكة؛ وتلمس احتياجاته وأن تكون المحاماة خياراً استراتيجياً يسهم في خدمة العدالة بالمجتمع.

وتُشَكل هذه اللجنة لمدة عام واحد, حيث تم اختيار أعضائها بعد تصويت المجتمع القانوني في المنطقة الشوقية, فتنافس فيه 18 قانونياً, وتم اعتماد المحامي سيف السيف نائباً للرئيس, والمحامي إبراهيم الحسين رئيساً تنفيذياً لها بعد إجماع الأعضاء, واشتملت اللجنة على المحامي محمد الرشيد وعبدالله البلوشي وإبراهيم الحمام ونوف الحمد و ومحمد المري وعبدالله البلوشي, وتسعى اللجنة بالمنطقة الشرقية لبناء مجتمع مهني قادر على تقديم خدمات قانونية احترافية للجمهور؛ لتحقيق العدالة وبناء وتنمية الوطن.

وسيكون قانونيو المنطقة على موعد مع ندوات وملتقيات قانونية و دورات تدريبية مختصة وبرامج نوعية, ستساهم في تطوير المجتمع القانوني وفق أهداف الهيئة السعودية للمحامين , و ستركز اللجنةعلى المواضيع القانونية التي تهم المجتمع في المنطقة الشرقية وإثراء الساحات بالوعي القانوني, حيث يبرز موضوع نظام الشركات الجديد بالإضافة إلى مكافحة الجرائم المعلوماتية والقضايا الجزائية .

وعقدت اللجنة اجتماعات مكثفة مع الجامعات ورؤساء المحاكم والإدارات القانونية في الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله, وإيصال رسائل المجتمع القانوني لتحقيق التكامل, حيث ركزت رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة على العمل القانوني والمؤسساتي لإحداث نقلة نوعية مهمة, وتكوين قاعدة نظامية تحقق العدل في المجتمع, وتجذب المستثمرين من كافة أرجاء العالم .