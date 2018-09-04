انفجار عبوة ناسفة قرب سفارة أميركا بالقاهرة

المناطق - وكالات

انفجرت، الثلاثاء، عبوة بلاستيكية بدائية الصنع في حقيبة كان يحملها شخص بمحيط السفارة الأميركية بالقاهرة.

واعتقلت قوات الأمن المصرية الشاب الذي كان يحمل الحقيبة، ورغم أن العبوة انفجرت على ظهره بالحقيبة إلا أنه لم يصب بأي أذى.

وذكرت السفارة الأميركية بالقاهرة على حسابها على “تويتر”: “نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات.. يرجى توخي الحذر”.

ونصحت المواطنين الأميركيين بتجنب المنطقة.

وصرح مصدر أمني أنه بتاريخ اليوم 4 سبتمبر تمكنت الخدمات الأمنية بمحيط ميدان سيمون بوليفار بدائرة قسم شرطة قصر النيل من ضبط المدعو عبدالله أيمن عبد السميع (24 عاما) يقيم بالوراق الجيزة، وذلك حال اشتعال حقيبة كان يحملها أعلى ظهره وبها زجاجة بلاستيكية تحتوي على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال.

ويشير الفحص المبدئي إلى أن المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة، وكان يعتزم استخدامها في عمل عدائي.

ولم تسفر الواقعة عن إصابة المذكور أو حدوث تلفيات أو أي إصابات للمواطنين بالمنطقة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ولطالما شهدت المنطقة المحيطة بالسفارة تواجداً أمنياً مكثفاً على مدار عقود، وتحيط الحواجز الخرسانية بالمبنى، وتمنع حركة المرور في محيطها.

وتقع السفارة البريطانية أيضاً بجوار السفارة الأميركية