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صندوق تنمية الموارد البشرية يبحث مع جامعة هارفارد تصميم السياسات البحثية لدعم مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل

صندوق تنمية الموارد البشرية يبحث مع جامعة هارفارد تصميم السياسات البحثية لدعم مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل

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صندوق تنمية الموارد البشرية يبحث مع جامعة هارفارد تصميم السياسات البحثية لدعم مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل

صندوق تنمية الموارد البشرية يبحث مع جامعة هارفارد تصميم السياسات البحثية لدعم مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل
http://almnatiq.net/?p=627281
المناطق - الرياض

بحث صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مع جامعة هارفارد، في اجتماع عُقد في مقر الصندوق في مدينة الرياض أمس (الاثنين)، المشاريع البحثية ذات علاقة ببرامج التدريب والتأهيل والتوظيف الموجهة للسعوديين والسعوديات، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وندوات يشارك فيها الجهات البحثية والمهنية في مدينتي الرياض وكامبريدج.

وفِي بداية الاجتماع، رحب مدير عام (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري بفريق كلية كنيدي بجامعة هارفارد، مؤكداً على أهمية التعاون بين (هدف) وجامعة هارفارد في مجال إعداد السياسات القائمة على الأدلة والبراهين (EPoD) وتمكين الطلاب والطالبات والباحثين والباحثات عن عمل من الالتحاق بفاعلية في سوق العمل.

من جهتها، قالت المدير التنفيذي لبرنامج تصميم السياسات المبنية على البراهين بكلية كنيدي في جامعة هارفارد الدكتورة ريما حنّا، إن البرنامج تمكن من استقطاب 23 جهة بحثية محلية ودولية كجامعة شيكاغو وجامعة جورج تاون وجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة الأمير سلطان وغيرها من الجامعات، لتحديد أهم ملفات سوق العمل وطرق معالجتها من خلال إعداد السياسات لمعالجة تلك المشاكل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العروض البحثية للدورة الثالثة من برنامج إعداد السياسات القائمة على الأدلة والبراهين (EPoD) التي تم تقديمها في 8 يونيو 2018، بالتعاون مع كلية جون كنيدي للدراسات الحكومية بالجامعة.

حضر الاجتماع نائب المدير العام لقطاع المرصد الوطني للعمل المكلف الأستاذ سامر الريان وعدد من قيادات “هدف”.

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