محلي ينبع يطلع على جهود الصحة والسياحة

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ترأس اليوم محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي الأستاذ سعد بن مرزوق السحيمي بصالة الاجتماعات بالمحافظة أجتماع المجلس المحلي السادس بدورته الخامسة وذلك بحضور وكيل محافظ ينبع الأستاذ عايض بن سعيد بن مشيط عسيري و أعضاء المجلس من المسئولين والأهالي حيث في بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالحضور ونوه بأهتمام صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة ببرنامج أداء للمشاريع وحث الجهات الحكومية بينبع على تسجيل مشاريعهم كما أكد على الجهات ذات العلاقة بسرعة العمل على انجاز سوق الماشية وسوق السمك بينبع بعد ذلك أستعرض سكرتير المجلس زياد الغامدي جدول الأعمال والذي تضمن عرض مقدم من القطاع الصحي بينبع تضمن ماتم أنجازه من مشاريع صحية لعام 1439هـ تلى ذلك عرض مقدم من فرع هئية السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع تضمن المنجزات لعام 1439هـ والمشاريع المتطلب دعمها لعام 1440هـ والمنجزات تنفيذ 9 مهرجانات الانتهاء من المرحلة الأولي والبدء بالمرحلة الثانية من أعمال الترميم تصحيح وضع 31منشأة سياحية عقد 8ورش عمل و8دورات تدريبية لعدد 709مستفيد تسليم عدد 10منافذ للحرفيات بعد ذلك قدم عضو المجلس سالم بن عوده البلوي عرض عن الأحياء العشوائية وما تحتاجه من خدمات وفي ختام الاجتماع أعد محضر بماتم ورفع لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة