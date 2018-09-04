بلدية محافظة ‎حوطة بني تميم تقدم خدمة الإنترنت بالمجان في عدد من الحدائق والمتنزهات

الرياض - أشرف العصيمي

دشنت بلدية محافظة حوطة بني تميم‬ شبكة (واي فاي) بخدمة الإنترنت المجاني ومنصات لشحن الهواتف الذكية في عدد من الحدائق والمتنزهات العامة لمواكبة التطور التقني لخدمات الإنترنت ولتوفير بيئة جاذبه لأهالي المحافظة في الأماكن العامة.

ومن جانبه اوضح رئيس البلدية حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني ان هذه الخدمة على شكل أعمدة إنارة متعددة الاستخدامات وتعمل على مدار ٢٤ ساعة و تبث خدمة الانترنت بمساحة خمسون متراً كقطر دائري في الحدائق وتحتوي على مخارج لشحن الجوال ومقاعد للجلوس وتنبيه صوتي لمواقيت الأذان وإنارة جمالية ولوحات دعائية وهي موزعة بالحدائق العامة.

وأشار القحطاني أن هذه الأجهزة وضعت في أربع حدائق كبيرة بالمحافظة خدمة للمواطن والمقيم للاستفادة منها ونتمنى أن يتم المحافظة عليها من العبث لتدوم استفادتها للجميع.

هذا وقد قدموا أهالي محافظة حوطة بني تميم الشكر الجزيل لرئيس البلدية المهندس القحطاني وفريق عمله المميز على جهوده المبذولة في تطوير المحافظة و توفير أرقى الخدمات.