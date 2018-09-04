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البريد السعودي بعسير يوقع اتفاقية لمهرجان صفري بيشة

البريد السعودي بعسير يوقع اتفاقية لمهرجان صفري بيشة
http://almnatiq.net/?p=627322
المناطق - بيشة

شهد محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبره المشرف العام على مهرجان صفري بيشة صباح  اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية مهرجان صفري بيشة بين مدير عام البريد السعودي بمنطقة عسير محمد بن عبدالرحمن القرني ، ومدير عام مهرجان صفري بيشة محمد بن ناصر الشهراني،وذلك بمقر المحافظة.
ونصت الاتفاقية على تواجد البريد السعودي خلال المهرجان , واستقبال طلبات شحن التمور وإرسالها داخل المملكة وخارجها.
وأوضح  الشهراني  أن تواجد البريد السعودي يعد إضافة للمهرجان مما يسهل على المتسوقين شحن وإرسال مشترياتهم من التمور بأقل الأسعار كما يقدم البريد عبر موقعه بالمهرجان كافة الخدمات الإلكترونية للزوار والمستفيدين ، مقدماً شكره لمدير عام البريد بمنطقة عسير على مشاركتهم لهذا العام.
يذكر أن مهرجان صفري بيشة يعتبر وجهة سياحية لزوار محافظة بيشة ويعرض من خلاله تجّار التمور والمزارعون أجود أنواع التمور وأشهرها الصفري في محافظة بيشة ومراكزها, كما يصاحب المهرجان عدد من الفعاليات المتنوعة.

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