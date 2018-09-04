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“تداول” و (MSCI) تطلقان مؤشراً مشتركاً للسوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والأجانب

“تداول” و (MSCI) تطلقان مؤشراً مشتركاً للسوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والأجانب
http://almnatiq.net/?p=627324
المناطق - واس

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن توقيعها اتفاقية مع شركة إم إس سي آي (MSCI)، المزود العالمي للمؤشرات، بهدف تطوير مؤشر متداول جديد يمكن من خلاله تطوير أدوات استثمارية متنوعة مثل صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية.
وقد أعادت إم إس سي آي (MSCI) تصنيف السوق المالية السعودية إلى سوق ناشئة خلال المراجعة السنوية في شهر يونيو الماضي، وسيتاح هذا المؤشر المشترك في الربع الرابع من العام 2018.
وأوضح المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد بن عبدالله الحصان, أن إنشاء هذا المؤشر يوفر منصة لتطوير عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية وغيرها من المنتجات المتداولة في السوق المالية، مبيناً أن انضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، بما في ذلك مؤشر إم إس سي آي (MSCI)، يسهم في تمهيد الطريق أمام صناديق المؤشرات المتداولة ومنتجات أخرى تتيح للمستثمرين توسيع نطاق تعاملهم مع مزيد من التنويع وإدارة المخاطر بالتوازي مع تعزيز كفاءة السوق بشكل عام.
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة إم إس سي آي (MSCI) هنري فيرنانديز: “شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية تطورات مهمة، ويعدّ هذا المؤشر المشترك نتيجة لتطبيق السوق المالية السعودية للمعايير الدولية ورغبتها في تقديم فرص استثمارية إضافية للمستثمرين الدوليين”.

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