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وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية

وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=627329
المناطق - واس

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل.
وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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