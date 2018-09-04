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مدير عام الشؤون الصحية بالرياض يرعى فعاليات الملتقى السنوي للصحة المدرسية

مدير عام الشؤون الصحية بالرياض يرعى فعاليات الملتقى السنوي للصحة المدرسية
http://almnatiq.net/?p=627332
المناطق -فلاج الشعيفاني

رعى مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري فعاليات الملتقى السنوي للصحة المدرسية
وتكريم القطاعات المتميزة بالصحة المدرسية وموظفيها والبالغ عددها 5 قطاعات و9 مراكز صحية نظير تطبيقها اعلى معايير الجودة في تنفيذ البرامج الصحية والاشراف على العديد من المبادرات الوقائية في المجتمع المدرسي
وقد نوه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض خلال رعايته الملتقى على أهمية برامج الصحة المدرسية في تعزيز صحة النشء ، مؤكداً أنها تشهد حاليا العديد من البرامج والمبادرات الجديدة . أن إدارة الصحة المدرسية تعمل على الاستثمار لتعزيز صحة النشء في المجتمع المدرسي، وتركز على الجوانب الوقائية، وذلك بتحسين البيئة المدرسية، والاهتمام بما يقدم في المقاصف المدرسية، والتحقق من اكتمال التطعيمات الأساسية. كما تعمل على إعداد البرامج الصحية التوعوية والتثقيفية بشأن تعزيز النظم الغذائية الصحية وممارسة النشاط البدني بانتظام، للوقاية من الأمراض واتقاء مخاطرها، والإشراف على تنفيذها في المدارس؛ بهدف الارتقاء بالجوانب المعرفية، وغرس السلوك الصحي السليم بين الطلاب والطالبات، مما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في رفع معدلات الحياة لأفراد منعمين بصحة وعافية. ولفت الدكتور الدوسري أن الصحة المدرسية تسعى بكافة الطرق المتاحة لإيجاد نظام صحي يعزز الاهتمام بصحة الطلاب في مجتمعاتهم المدرسية، وصولاً إلى شرائح المجتمع المختلفة من النواحي الوقائية والصحية المستدامة بدلًا من الواقع الحالي الذي يعتمد يشكل كبير على التوجه إلى الخدمات الصحية عند الحاجة إليها.
من جانبه اوضح مساعد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة د. اميرة الرصيص أن رسالة وزارة الصحة تقوم على توفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض لذا وانطلاقا من سياسة وزارة الصحة في الاهتمام والتركيز على الطب الوقائي ، حيث يأتي الاهتمام بصحة طلاب وطالبات المدارس ، و تُمثل الفئة مستقبل المجتمع في المملكة ، كما أنه ومع انتقال إدارة الصحة المدرسية من وزارة التعليم الى وزارة الصحة في 1/6/1438هـ فقد أَولى المسئولون الاهتمام والدعم للصحة المدرسية ، واصبحت من اولويات الصحة العامة حيث انها من أهم الوسائل لتحقيق مجتمع يتمتع افراده بالصحة والعافية في المستقبل.

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