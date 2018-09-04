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شرطة الخرج تكرم إدارة الطب الشرعي بمستشفى الملك خالد

شرطة الخرج تكرم إدارة الطب الشرعي بمستشفى الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=627348
المناطق -أشرف العصيمي 
قدمت شرطة محافظة الخرج تكريماً خاصاً لإدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية ممثله بإدارة الطب الشرعي، نظير التعاون المستمر والجهود المبذولة التي ساهمت في إنجاز العديد من الأعمال الصحية المتعلقة بقضايا عدة في أوقات قياسية.
جاء ذلك خلال زيارة خاصة قام بها مدير شرطة الخرج العقيد منيف بن زايد العتيبي إلتقى خلالها بمدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد بن محمد الممخور وعدداً من المسؤولين، صباح اليوم الثلاثاء.
ومن جانبه قدم مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور خالص شكره وتقديره للعقيد منيف بن زايد على زيارته، وعلى اهتمامه الشديد بتكثيف سُبل التعاون المشترك بين شرطة الخرج وبين المستشفى للإسهام في تسهيل كافة الإجراءات المشتركة بينهما.
كما قدم “الممخور” شكره وتقديره لمدير إدارة الطب الشرعي الفني محمد بن عبدالله اليحيا تجاه جهوده المبذولة خلال الفترة المرضية، مؤكداً في الوقت ذاته استحقاقهم للتكريم، كما حثهم على مضاعفه الجهود التي سينعكس أثرها إيجاباً تجاه الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى.

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