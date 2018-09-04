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أمير الجوف تفقد منتزه القرعاء ويوجه بإعادة تأهيله

أمير الجوف تفقد منتزه القرعاء ويوجه بإعادة تأهيله
http://almnatiq.net/?p=627351

ضمن متابعة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لأعمال أمانة المنطقة، وحرصه حفظه الله على إيجاد متنزهات متنوعه تتوافق مع بيئة وطبيعة مدينة سكاكا، تفقد سموه عصر اليوم منتزه القرعاء غرب مدينة سكاكا، حيث استمع من أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي لشرح عن المنتزه الذي يتميز بإطلالته على المدينة ويشتمل على كثافة شجرية قامت به الأمانة .
وقد وجه سمو أمير منطقة الجوف بإعادة تأهيل الموقع بأسرع وقت بدأ من إعادة تأهيل الطريق المؤدي للمنتزه والمقبرة والأحياء المجاورة، وإنشاء جلسات شتوية وصيفية والاعتناء بالأشجار.
من جانبه نوه أمين منطقة الجوف المهندس علي الغامدي بمتابعة سمو أمير المنطقة لمثل هذه الأعمال وحرصه على تلمس احتياجات المواطنين وإيجاد متنفس لهم ولأسرهم، مؤكداً أن الأمانة ستشرع بتنفيذ توجيهات سموه لإعادة تأهيل منتزه القرعاء، لما يتميز به الموقع من إطلالة وبنية تحتية للخدمات ،والعمل على إيجاد متنزهات زراعية ريفية، ومتنزهات جبلية، وأخرى مفتوحه ذات طابع صحراوي .

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