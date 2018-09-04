سبع شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة إلى الجوف

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس، سبع شاحنات إغاثية تحمل على متنها 153 طناً و 846 كيلو غراماً من السلال الغذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في طريقها إلى محافظة الجوف لتوزيعها على المحتاجين في المحافظة.

وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز ، وبلغت 274 مشروعاً، شملت جميع المحافظات اليمنية.