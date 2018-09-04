احدث الأخبار

سبع شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة إلى الجوف
أبرز المواد
 معالي مؤسسة التدريب التقني يشيد بمنجزات تقنية بنات الجوف
منطقة الجوف
 أمير الجوف تفقد منتزه القرعاء ويوجه بإعادة تأهيله
منطقة الجوف
 شرطة الخرج تكرم إدارة الطب الشرعي بمستشفى الملك خالد
منطقة الرياض
 محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد وكيل الرقيب الهلالي ويتفقد المستشفى العام
منطقة عسير
 بلدة لا يسمح العيش فيها دون إجراء عملية جراحية!
أبرز المواد
 مدير عام الشؤون الصحية بالرياض يرعى فعاليات الملتقى السنوي للصحة المدرسية
منطقة الرياض
 وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية
أبرز المواد
 البريد السعودي بعسير يوقع اتفاقية لمهرجان صفري بيشة
منطقة عسير
 “تداول” و (MSCI) تطلقان مؤشراً مشتركاً للسوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والأجانب
أبرز المواد
 “وافي” يرخص لبيع وتسويق أكثر من 6 آلاف وحدة عقارية لمشاريع داخل المملكة وخارجها
أبرز المواد
 مدير صحة بيشة يوجه بتفعيل برنامج الطب المنزلي بمستشفى ترج
منطقة عسير
سبع شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة إلى الجوف

سبع شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة إلى الجوف

أبرز المواد
معالي مؤسسة التدريب التقني يشيد بمنجزات تقنية بنات الجوف

معالي مؤسسة التدريب التقني يشيد بمنجزات تقنية بنات الجوف

منطقة الجوف
أمير الجوف تفقد منتزه القرعاء ويوجه بإعادة تأهيله

أمير الجوف تفقد منتزه القرعاء ويوجه بإعادة تأهيله

منطقة الجوف
شرطة الخرج تكرم إدارة الطب الشرعي بمستشفى الملك خالد

شرطة الخرج تكرم إدارة الطب الشرعي بمستشفى الملك خالد

منطقة الرياض

سبع شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة إلى الجوف

سبع شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة إلى الجوف
http://almnatiq.net/?p=627360
المناطق - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس، سبع شاحنات إغاثية تحمل على متنها 153 طناً و 846 كيلو غراماً من السلال الغذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في طريقها إلى محافظة الجوف لتوزيعها على المحتاجين في المحافظة.
وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز ، وبلغت 274 مشروعاً، شملت جميع المحافظات اليمنية.

روابط ذات صلة

بلدة لا يسمح العيش فيها دون إجراء عملية جراحية!

بلدة لا يسمح العيش فيها دون إجراء عملية جراحية!
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية

وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية
“تداول” و (MSCI) تطلقان مؤشراً مشتركاً للسوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والأجانب

“تداول” و (MSCI) تطلقان مؤشراً مشتركاً للسوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والأجانب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*