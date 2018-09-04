رئيس الطيران المدني يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة والصالة الجنوبية بمطار المؤسس

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زار معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي اليوم, مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للاطمئنان على سير الأعمال خلال مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم، والاطلاع عن كثب على الخطة التشغيلية الخاصة بمرحلة المغادرة لموسم حج هذا العام 1439هـ, التي بدأت في يوم 13 ذو الحجة وتستمر حتى 15 محرم القادم.

وأثنى معاليه، على الجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة, مشيرا إلى أن خدمة الحجاج شرف عظيم اختص الله به المملكة التي تسعى بكل وزاراتها وقطاعاتها الحكومية والخاصة إلى الإسهام في بذل الجهود كافة للتيسير على ضيوف الرحمن وتذليل جميع الصعوبات لهم.

وأكد التميمي تسخير هيئة الطيران المدني كافة إمكاناتها لتقديم أفضل الخدمات اللائقة لضيوف الرحمن في صالات السفر، موضحاً أهمية تكثيف الجهود المبذولة لخدمة الحجاج وتسهيل إجراءات مغادرتهم والتأكيد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, بتيسير جميع الخدمات للحجاج ليعودوا إلى بلدانهم في يسر وأمان.

وشملت الجولة التفقدية لمعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ‏واطمأن على سير العمل في منطقة إجراءات السفر وكاونترات الجوازات .

رافقه خلال الجولة مدير عام الجوازات ومدير عام المطار وعدد من المسؤولين.