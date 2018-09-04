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ضمن استعداداته في فترة التوقف.. الاتفاق يواجه القادسية ودياً

ضمن استعداداته في فترة التوقف.. الاتفاق يواجه القادسية ودياً
http://almnatiq.net/?p=627373
الدمام - المناطق 

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق يوم (الخميس) المقبل نظيره القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة في مباراة ودية خلال فترة التوقف لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
من جهة أخرى واصل فريق الاتفاق تدريباته اليوم (الثلاثاء) على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحت إشراف المدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس.
و عمد مدرب الفريق ليوناردو راموس إلى تقسيم اللاعبين الى مجموعتين حيث تنوعت التدريبات بين فنية وترفيهية.
وعلى جانب آخر يبدأ المهاجم هزاع الهزاع البرنامج اللياقي يوم غد استعداداً للعودة بعد يومين للتدريبات الجماعية بعد تعرضه لإلتهاب بسيط في الركبة، في حين لايزال المدافع سعد خيري خاضعاً للبرنامج العلاجي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

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