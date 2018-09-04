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برعاية سعود بن نايف إنطلاق ملتقى “نرعاك 6” بسايتك تحت شعار … أسرة مترابطة .. مجتمع آمن

برعاية سعود بن نايف إنطلاق ملتقى “نرعاك 6” بسايتك تحت شعار … أسرة مترابطة .. مجتمع آمن
http://almnatiq.net/?p=627378
المناطق - عبدالله السعيدي 
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ينظم مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فعاليات الملتقى الأسري “نرعاك” السادس تحت شعار أسرة مترابطة .. مجتمع آمن .. اعتباراً من الثاني من محرم 1440 هـ الموافق 12 سبتمبر 2018 ولمدة أربعة أيام، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين بالتربية والعلوم النفسية والاجتماعية .
ويهدف الملتقى بحسب مدير عام مركز “سايتك”، الدكتور حسن الأحمدي، إلى تطوير وتنمية الذات وتربية الأبناء في العصر الحديث  وطرق تحقيق الإستقرار الأسري وإيجابياته، بالإضافة إلى توعية الأسرة بأهمية إدارة المال وتعزيز ثقافة الادخار والتوفير لدى الأسرة.
واكد أن هذا الملتقى يسلط الضوء على تعميق التواصل بين أفراد الأسرة وتعزيز مستوى الاستقرار داخلها، وقال في ذات السياق أننا ننطلق من خلال تنظيم هذا الملتقى من إيمان عميق بأن الأسرة هي نواة المجتمع وبصلاحها يزداد المجتمع استقرارا وتماسكا ويواصل نموذجه المكتمل للتنمية الذي يستند لقيم انسانية وحضارية تزيد تطوره وازدهاره وتحافظ على خصوصيته وتفرده .
وبالمقابل أشار مساعد المدير العام بسايتك وليد الرشيد، الى ان فوز ملتقى “نرعاك”  بجائزة الأميرة صيتة للعمل الإجتماعي العام الماضي، يزيد علينا المسئولية في استمرار النجاح لمواصلته في النسخة السادسة،  حيث ساهمت النسخ السابقة في تقويم عدد من السلوكيات، حيث يعد الملتقى نواة لرفع سلوك التغيير الإيجابي اتجاه التربية وتعزيز الرابط الأسري.
وأوضح، أن الملتقى يتضمن معرض للكتاب محاضرات وورش عمل للعديد من المتحدثين المختصين منها محاضرة  لسمو الأميرة د. الجوهرة بنت فهد آل سعود مديرة جامعة الاميرة نورة سابقا ورئيسة الفريق العلمي  لقضايا وطنية بعنوان “التعامل مع الأبناء في الواقع المعاصر”، ويشارك البروفيسور راشد السهل بمحاضرة “مشكلات الأبناء وأسبابها وطرق علاجها” ، ومحاضرة “فن الاستمتاع بالحياة” للدكتور أيوب الأيوب، ومحاضرة “كيف ينجح زواجك قبل وبعد أن يبدأ” للدكتور حمود القشعان، وورشة عمل “إدارة المال والثروة” من تقديم الدكتور محمد العولقي ويشارك الدكتور بشير الرشيدي بمحاضرة عن “فن التأثير”.

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