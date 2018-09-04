احدث الأخبار

القنصلية الأمريكية في زيارة مركز الاعتدال
أبرز المواد
 انتخاب الطبيب عارف علوي رئيسا لباكستان
أبرز المواد
 فاكهة مثالية لحرق الدهون وتخفيض الوزن!
أبرز المواد
 مقتل أربعة متظاهرين بتجدد الاحتجاجات في البصرة
أبرز المواد
 إعلان حالة الطواري في ولاية لويزيانا الأمريكية مع اقتراب العاصفة المدارية “غوردون”
أبرز المواد
 برعاية سعود بن نايف إنطلاق ملتقى “نرعاك 6” بسايتك تحت شعار … أسرة مترابطة .. مجتمع آمن
المنطقة الشرقية
 ضمن استعداداته في فترة التوقف.. الاتفاق يواجه القادسية ودياً
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية حيفان جنوب محافظة تعـز
أبرز المواد
 الأمم المتحدة : الحل العسكري في أدلب سيكون كارثياً
أبرز المواد
 رئيس الطيران المدني يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة والصالة الجنوبية بمطار المؤسس
أبرز المواد
 سبع شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة إلى الجوف
أبرز المواد
 معالي مؤسسة التدريب التقني يشيد بمنجزات تقنية بنات الجوف
منطقة الجوف
القنصلية الأمريكية في زيارة مركز الاعتدال

القنصلية الأمريكية في زيارة مركز الاعتدال

أبرز المواد
انتخاب الطبيب عارف علوي رئيسا لباكستان

انتخاب الطبيب عارف علوي رئيسا لباكستان

أبرز المواد
فاكهة مثالية لحرق الدهون وتخفيض الوزن!

فاكهة مثالية لحرق الدهون وتخفيض الوزن!

أبرز المواد
مقتل أربعة متظاهرين بتجدد الاحتجاجات في البصرة

مقتل أربعة متظاهرين بتجدد الاحتجاجات في البصرة

أبرز المواد

إعلان حالة الطواري في ولاية لويزيانا الأمريكية مع اقتراب العاصفة المدارية “غوردون”

إعلان حالة الطواري في ولاية لويزيانا الأمريكية مع اقتراب العاصفة المدارية “غوردون”
http://almnatiq.net/?p=627381
المناطق - واس

أعلنت في ولاية لويزيانا الأمريكية اليوم حالة الطوارئ، مع اقتراب العاصفة المدارية غوردون من ساحل خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر حاكم الولاية الأميركية جون بيل إدواردز خلال إعلان حالة الطواري بأنه سيتم نشر 200 عنصر من الحرس الوطني جنوب شرق الولاية حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية مساء اليوم.
وقال مسؤولون في الأرصاد ” إن العاصفة المدارية “غوردون” ضربت أمس أقصى الطرف الجنوبي من ولاية فلوريدا مصحوبة برياح عاتية وأمطار، ومن المتوقع أن تقترب العاصفة من قوة الإعصار لدى مرورها فوق خليج المكسيك باتجاه ولاية لويزيانا.

روابط ذات صلة

القنصلية الأمريكية في زيارة مركز الاعتدال

القنصلية الأمريكية في زيارة مركز الاعتدال
انتخاب الطبيب عارف علوي رئيسا لباكستان

انتخاب الطبيب عارف علوي رئيسا لباكستان
فاكهة مثالية لحرق الدهون وتخفيض الوزن!

فاكهة مثالية لحرق الدهون وتخفيض الوزن!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*