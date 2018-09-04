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مقتل أربعة متظاهرين بتجدد الاحتجاجات في البصرة

مقتل أربعة متظاهرين بتجدد الاحتجاجات في البصرة
http://almnatiq.net/?p=627384
المناطق - وكالات

أفادت مصادر صحفية في بغداد، بسقوط 4 قتلى وإصابة 11 جريحا، في تجدد الاحتجاجات في محافظة البصرة جنوب  العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أبدى أسفه على مقتل شاب من محافظة البصرة خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة أمس، وأمر بالتحقيق بشأن “من يحاول الإيقاع” بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وشنت مليشيات بدر والعصائب حملة اعتقالات في صفوف الناشطين والمتظاهرين، الإثنين، كما أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفرقتهم وسط المدينة.

كما شنت المليشيات التابعة لإيران حملات اعتقال واسعة في مدينة البصرة العراقية، واعتقلت العشرات من الشباب والناشطين والإعلاميين.

وتستغل المليشيات المسلحة المدعومة إيرانياً حالة التوتر والاحتقان في العراق، لتصفية معارضي نظام الملالي، وتثبيت تموقعها في العراق، كذلك إغراق البلاد في أزمات تصب في مصلحة أطماع إيران بالمنطقة.

 

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