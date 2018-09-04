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فاكهة مثالية لحرق الدهون وتخفيض الوزن!

فاكهة مثالية لحرق الدهون وتخفيض الوزن!
http://almnatiq.net/?p=627388
المناطق - وكالات

اكتشف باحثون من جامعة لافال الكندية فاكهة فريدة في غابات الأمازون المطيرة، تضاعف آلية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان وتحرق الدهون.

ونشرت صحيفة “Science Alert”، أن العلماء الكنديين عثروا على فاكهة تسمى ميرسياريا “myrciaria” أو كامو-كامو، وقيموا فعاليتها على قوارض التجارب.

وتبين أن خصائص هذه الفاكهة صغيرة الحجم، تشبه ثمرة عنب الثعلب، وهي ثمرة غنية بمادة البوليفينول وتسهل إلى حد كبير عمل الجهاز الهضمي وتحسن عملية التمثيل الغذائي.

ووجد العلماء أن الفئران التي اتبعت نظاما غذائيا لبضعة أسابيع، تكوّن من الكامو كامو فقط، كانت قادرة على الهضم بسرعة وإخراج الكربوهيدرات من الجسم، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض مزدوج في مؤشر كتلة الجسم.

وأشار الباحثون أيضا إلى غنى هذه الفاكهة بفيتامين “С”، وإلى أن أمعاء القوارض التي تناولت هذه الفاكهة استفادت منها بشكل كبير، ما أدى إلى تحسين البكتيريا النافعة فيها.

ويقوم العلماء الآن بتطوير صيغة كيميائية للمادة المفيدة داخل الفاكهة الغريبة لتجريبها على البشر، ولتصنيع أدوية منها تساعد مرضى السمنة على حرق الدهون وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

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