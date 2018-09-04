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انتخاب الطبيب عارف علوي رئيسا لباكستان

انتخاب الطبيب عارف علوي رئيسا لباكستان
http://almnatiq.net/?p=627391
المناطق - وكالات

انتخب أعضاء البرلمان والمجالس المحلية في 4 ولايات باكستانية عارف علوي، المرشح عن حركة الإنصاف الحاكمة، رئيسا جديدا للجمهورية.

وحصل علوي على ما مجموعه 353 صوتا من نواب البرلمان ومجالس الولايات، فيما حصل مرشح القوى الإسلامية المعارضة فضل الرحمن على 186 صوتا، والمرشح الثالث عن حزب الشعب الباكستاني اعتزاز أحسن على 124 صوتا.

وسيخلف علوي في منصب الرئاسة ممنون حسين، ممثل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي كان رئيسا لباكستان منذ عام 2013، ورفض الترشح لولاية رئاسية جديدة.

نبذة عن الرئيس الباكستاني الجديد

ولد عارف علوي عام 1949 بمدينة كراتشي في ولاية السند جنوبي باكستان. وتخرج في كلية طب الأسنان مونتمورنسي في مدينة لاهور، كما حصل على شهادتين في مجال طب الأسنان في الولايات المتحدة.

وفي الستينات من القرن العشرين كان علوي ناشطا في الحركة الطلابية في سبيل الديمقراطية خلال حكم الجنرال أيوب خان، وشارك في فعاليات احتجاجية.

وفي وقت لاحق واصل عمله في مجال طب الأسنان بالتزامن مع النشاط السياسي، حيث ترأس مختلف الجمعيات لأطباء الأسنان في باكستان وعلى المستوى الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولديه أكثر من 30 مؤلفا علميا في مجال الطب، نشرت في باكستان وفي الخارج.

وفي منتصف التسعينات كان عارف علوي أحد مؤسسي حركة الإنصاف، سوية مع زعيمها الحالي ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والتي كانت تدعو إلى بناء “دولة ديمقراطية على أساس القيم الإسلامية”. ومنذ عام 2001 كان نائبا لرئيس الحركة، وفي 2006 – 2013 أمينا عاما لها.

وفي عام 2013 تم انتخابه عضوا في البرلمان للمرة الأولى، مع إعادة انتخابه في 2018.

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