انتخاب الطبيب عارف علوي رئيسا لباكستان

المناطق - وكالات

انتخب أعضاء البرلمان والمجالس المحلية في 4 ولايات باكستانية عارف علوي، المرشح عن حركة الإنصاف الحاكمة، رئيسا جديدا للجمهورية.

وحصل علوي على ما مجموعه 353 صوتا من نواب البرلمان ومجالس الولايات، فيما حصل مرشح القوى الإسلامية المعارضة فضل الرحمن على 186 صوتا، والمرشح الثالث عن حزب الشعب الباكستاني اعتزاز أحسن على 124 صوتا.

وسيخلف علوي في منصب الرئاسة ممنون حسين، ممثل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي كان رئيسا لباكستان منذ عام 2013، ورفض الترشح لولاية رئاسية جديدة.