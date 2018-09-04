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صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع إيرانية في سوريا

صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع إيرانية في سوريا
http://almnatiq.net/?p=627413
المناطق - وكالات

تصدت الدفاعات الجوية السورية، الثلاثاء، لصواريخ عدة أطلقتها طائرات إسرائيلية على منطقة وادي العيون بريف حماة، وفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا”.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الانفجارات سمعت في المنطقة الواقعة بين مصياف ووادي العيون قرب مدينة حماة، مضيفا أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في سوريا.

وتأتي الصواريخ الإسرائيلية عقب انفجارات متتالية ضربت مطار المزة العسكري بالعاصمة دمشق، مساء السبت الماضي.

وذكر المرصد السوري آنذاك، أن الانفجارات ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية، وأنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشارت وسائل إعلام موالية للنظام بأن الانفجارات جاءت نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت مخازن الذخيرة في مطار المزة، وموقع عسكري إيراني في ريف دمشق.

وأضافت، أن القوات الحكومية أطلقت صواريخ أرض- جو من مقرات الفرقة الرابعة في محيط معضمية الشام.

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