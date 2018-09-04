افتتاح عدد من مشروعات الطرق في منطقة الباحة بقيمة 700 مليون ريال بنهاية العام 2018

المناطق-الباحة

أكد مدير فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر بن مصلح المالكي ، أنه سيتم في نهاية عام 2018 ، افتتاح عدد من مشروعات الطرق بالمنطقة الحيوية يبلغ إجمالي أطوالها 110 كيلو مترات ، وبتكلفة تقدر بنحو 700.000.000 ريال.

وأوضح المهندس المالكي أن العمل جاري في تلك المشروعات بوتيرة متسارعة لإنجازها بما يسهم في تنمية المنطقة في مختلف المجالات ، والتي تشمل مشروع كبري مستشفى الملك فهد بالباحة الذي يبلغ طوله 1 كيلو و 400 متر ، وبلغت تكلفته نحو 43 مليون ريال ، مفيداً بأن سبب تأخر إنجاز المشروع يعود لبعض المعوقات التي تم حلها .

وبين أنه سيتم إفتتاح جزء من مشروع الطريق الدائري بطول 17 كيلومترا و 400 متر الذي يمتد من رأس عقبة الملك فهد إلى تقاطع غثران ، وبلغت تكلفة ذلك الجزء في مراحله من الأولى وحتى المرحلة السابعة نحو 543 مليون ريال ، و أنه جاري العمل على إستكمال المشروع الذي يبلغ طوله 46 كيلو مترا ويحوى ثلاث تقاطعات في عدة مواقع بالمنطقة .

وأضاف أن من ضمن المشروعات التي سيتم تدشينها نهاية العام 2018 مشروع الصيانة الوقائية لعقبة قلوة الذي بلغت تكلفته أكثر من 14 مليون ريال ، إلى جانب إفتتاح مشروع إصلاح طريق الطائف – الباحة – أبها بتكلفة بلغت 30 مليون ريال ، إلى جانب افتتاح بعض الطرق الزراعية بقطاع تهامة .

ونوه المهندس المالكي بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من إهتمام بمشروعات الطرق في مختلف مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة ، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على اهتمامه ومتابعته لمختلف المشروعات بالمنطقة ، مثمناً لسموه دعمه في حل كل المعوقات التي واجهت تنفيذ تلك المشروعات بما يؤكد حرص سموه على سرعة إنجازها وفق المواصفات المعتمدة لتحقيق مصلحة المواطن والمنطقة.

وقدم مدير النقل بمنطقة الباحة شكره لمعالي وزير النقل الدكتور نبيل العمودي ، ومعالي نائبه لشؤون الطرق ، ولوكيل إمارة الباحة على توجيهاتهم ومتابعتهم لمشاريع الطرق بالمنطقة، مفيداً بأن فرع الوزارة بالمنطقة يعمل حالياً على تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة في جميع محافظات المنطقة.

