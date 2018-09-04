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اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة

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اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة

اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=627426
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة السابعة وثمان وخمسين دقيقة (19:58) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين بالستيين من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة (جازان)، وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخين، ولم ينتج عن اعتراضهما أي إصابات ولله الحمد.

وأضاف المتحدث أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد المتحدث أن استهداف المدنيين والمناطق السكانية لن يزيدنا إلا إصرارًا على هزيمة هذه الميليشيا الإرهابية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الانقلابية يعبر عن تصرفات يائسة بسبب الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها، إضافة إلى أنهم أصبحوا يعانون من عزلة كبيرة من الشعب اليمني مما أظهر انهيارًا كبيرًا في صفوفهم.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (188) صاروخًا.

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